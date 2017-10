Les programmes Extra toujours aussi populaires

Crédit photo : Cégep de La Pocatière

La semaine dernière a été chargée pour le personnel administratif d’Extra Formation qui a accueilli plus de 75 étudiants résidant à travers tout le Québec dans deux programmes très recherchés, soit Bureautique, comptabilité et anglais des affaires et Stratégies d’intervention en zoothérapie pour la pratique à La Pocatière et la pratique de Saint‑Hyacinthe.

Cette année, 24 nouveaux adjoints seront formés et recevront, grâce à la technologie de la classe virtuelle en temps réel, tous les éléments et compétences nécessaires pour trouver un emploi après neuf mois seulement de formation à temps plein.

Le programme en Stratégies d’intervention en zoothérapie à temps partiel est plus particulier puisqu’il demande aux étudiants en plus de leur formation de trois heures par semaine à distance, une fin de semaine intensive de pratique par mois, avec ou sans leur propre animal. Un local est donc loué au Cégep de Saint-Hyacinthe pour accommoder les gens de la région de Montréal et on utilise les infrastructures au Cégep de La Pocatière pour les gens résidant dans le Bas-Saint-Laurent.