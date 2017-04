Les Pionniers de Bon-Pasteur font bonne figure à la finale provinciale de la First Lego League.

Crédit photo : Courtoisie

S’étant particulièrement démarqués lors de la qualification régionale à Beauport en février dernier en remportant la deuxième place du concours de robotique organisé par Robotique First Québec, les Pionniers ont poursuivi leur lancée à la finale provinciale qui se tenait au Planétarium de Montréal, le 3 avril.

Après plusieurs heures de travail rigoureux et des rencontres avec des experts pour améliorer leur projet de recherche, c’est avec beaucoup de fierté et un robot complètement repensé pour de meilleures performances que les élèves de l’école Bon-Pasteur se sont présentés à cet événement auquel 36 équipes d’élèves de 9 à 14 ans participaient. Accompagnés par leurs entraîneurs, la direction de l’école et plusieurs parents, ils ont réussi à se hisser à la 8e position pour le défi du robot malgré certains problèmes techniques rencontrés en cours de compétition.

L’équipe de Bon-Pasteur en était à son année recrue pour ce concours de robotique. Les élèves et les entraîneurs, Éric Saint-Pierre et Isabelle Gamache, comptent bien poursuivre l’an prochain, forts d’une expérience inestimable acquise tout au long de cette dernière année. Les apprentissages réalisés au cours des derniers mois ont dépassé largement les attentes de tous les membres de l’équipe. L’esprit d’équipe et la capacité de livrer une saine compétition tout en coopérant avec les autres équipes sont des valeurs que les élèves ont su développer et intégrer.