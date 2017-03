Les officiers incendie en sécurité incendie du Kamouraska en formation

Crédit photo : Courtoisie

Les 11 et 12 mars derniers, 28 officiers représentant tous les services incendie du territoire de la MRC de Kamouraska ont assisté à un séminaire de la firme Icarium Groupe conseil, portant sur la gestion de la santé et sécurité au travail, dans le cadre du programme de maintien des compétences pour officiers en sécurité incendie.

La formation, organisée par la MRC de Kamouraska, a permis de mettre les officiers à jour quant au contexte actuel de la gestion de la santé et sécurité des pompiers. Aussi, depuis la mise en œuvre du schéma de couverture de risques de la MRC de Kamouraska et des protocoles d’assistance automatique, les services d’incendie sont appelés à travailler régulièrement ensemble. En plus d’être bénéfique sur le plan des connaissances, ce séminaire permet donc aux services incendie d’interagir entre eux dans un contexte d’apprentissage.

« Nous avons le souci que les officiers du territoire soient bien formés et soient à l’affût des nouvelles façons de faire ou des nouveaux enjeux. Cette formation est donc un outil essentiel au maintien de leurs compétences », de mentionner le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Kamouraska, M. Christian. « Cette formation permettra aux officiers d’assurer des interventions sécuritaires et efficaces sur le territoire », ajoute-t-il.

Les officiers du Kamouraska, lors de la formation de la firme Icarium Groupe conseil, portant sur la gestion de la santé et sécurité au travail, dans le cadre du programme de maintien des compétences pour officiers en sécurité incendie.