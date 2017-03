Les maternelles quatre ans pas très populaires dans la région

La Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup compte deux des 186 classes de maternelles 4 ans installées dans les milieux défavorisés du Québec. On y retrouve moins de 10 élèves dans chacune, surtout parce que les parents ne sont pas habitués d’envoyer leurs jeunes de 4 ans à l’école, estime la direction.

La question des maternelles quatre ans fait l’actualité ces jours-ci. Un groupe de chercheurs qui a étudié la qualité éducative de ces groupes croit que l’objectif n’est pas atteint. L’objectif principal est de réduire l’écart entre les jeunes de milieux défavorisés et ceux mieux nantis en prévision de leur début de scolarisation à cinq ans.

« Les parents ne sont pas habitués socialement d’envoyer leurs jeunes de quatre ans à l’école », indique le directeur général de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup, Yvan Tardif. Les deux classes sont situées à L’Isle-Verte et Saint-Pascal. Pour en ouvrir une, il fallait six inscriptions, avoir la capacité physique dans l’école primaire de les accueillir et être dans un milieu dit défavorisé. Cette année, dix jeunes de L’Isle-Verte et neuf jeunes de Saint-Pascal les fréquentent. À Saint-Pascal, on compte pourtant 28 jeunes de quatre ans sur le territoire. « Et pour l’instant, nous ne savons pas si nous aurons assez d’inscriptions l’an prochain pour démarrer un groupe », d’indiquer Yvan Tardif. Notons que les inscriptions sont possibles pour les jeunes de quatre ans, peu importe leur réalité familiale, tant qu’ils habitent Saint-Pascal.

S’inspirer

Quant à l’étude, la Commission scolaire ne la dénonce pas, mais veut plutôt s’en inspirer. Selon Yvan Tardif, il est d’abord tôt pour prendre une mesure, après seulement deux ans de classes de maternelles quatre ans. « On dit aussi que c’est préférable de faire des groupes de 10 jeunes et moins et par la force des choses, c’est ce qu’on fait déjà ici. Nous avons aussi de superbes espaces pour les accueillir. »

L’étude ne propose pas l’abolition du service, mais suggère plutôt de le bonifier.

Précisons que ces deux classes de maternelles quatre ans sont une offre différente des jeunes de quatre ans qui font une demie ou quatre demi-journées par semaine à l’école avant leur entrée à la maternelle cinq ans.