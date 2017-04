Les Libéraux réunis en colloque à La Pocatière

Crédit photo : Maxime Paradis

Les militants libéraux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches étaient réunis en congrès à La Pocatière, la fin de semaine dernière. Présent, le premier ministre Philippe Couillard en a profité pour revenir sur les réalisations du Parti libéral depuis sa fondation, mais aussi sur les différents enjeux régionaux au cœur de l’actualité comme la pénurie de main-d’œuvre et la dévitalisation des communautés.

C’est sous le thème « Des régions fortes, un Québec audacieux » que s’est tenu le colloque régional des militants libéraux. Se déroulant en deux parties, ce dernier portait en avant-midi sur l’aspect plus historique du parti qui souligne ses 150 ans d’existence en cette étape anniversaire de la confédération canadienne, en plus de donner la parole aux gens de la région sur leurs priorités en après-midi, en vue de bâtir la prochaine plateforme électorale du parti pour 2018.

Parmi les préoccupations soulevées, la pénurie de main-d’œuvre était au menu. Selon Philippe Couillard, des actions prises récemment par son gouvernement devraient permettre bientôt une plus grande flexibilité aux centres de formation professionnelle. « En offrant une plus grande flexibilité dans la gestion des programmes, il sera possible d’offrir de la formation à de petites cohortes en région. Le ministère de l’Éducation ne le permettait pas et ça désavantageait les régions. On est en train de corriger cela », mentionnait-il, à titre d’exemple.

Il parlera également d’immigration qu’il voit comme une des solutions, mais pas la seule. « Il faut d’abord garder nos jeunes à l’école et s’assurer qu’ils sont bien formés », insistait-il.

En ce qui concerne la dévitalisation de certaines communautés régionales, il précise que le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) disposera d’une enveloppe de 100 M$ à redistribuer, d’ici cinq ans. « Un des critères de distribution sera l’indice de dévitalisation des territoires. Les régions plus dévitalisées auront donc une part plus grosse parce qu’on ne se fiera pas qu’à la démographie », expliquait-il.

Histoire

L’année du 150e anniversaire de la Confédération canadienne sert également de prétexte au Parti libéral pour fêter un nombre d’années d’existences similaires. Tout l’avant-midi, militants d’hier et d’aujourd’hui et anciens députés auront défilé au micro pour parler de leur implication, ou tout simplement pour rendre hommage à d’anciens visages du parti, dont le regretté Claude Béchard, député de Kamouraska-Témiscouata de 1997 à 2010 et ministre sous le gouvernement de Jean Charest.

Au chapitre des réalisations passées du parti, Philippe Couillard a rappelé le droit de vote des femmes en 1940, la nationalisation de l’hydroélectricité en 1963 et les grands projets qui en sont découlés dans les années 70. Questionné sur le lègue que son gouvernement laissera aux générations futures, outre l’atteinte du déficit zéro, il a cité le REM dans la région de Montréal comme un intéressant projet de société. D’un point de vue plus régional, il indique tout simplement que son gouvernement désire amener les régions un peu plus loin, sans préciser sa pensée par le biais d’une annonce quelconque.