Les journaux en tête de liste lorsqu’il s’agit de faire confiance à la publicité

De nouvelles recherches menées en Australie révèlent que la confiance des utilisateurs des médias à l’égard de la publicité est plus élevée dans les journaux que dans d’autres médias (télévision, radio, magazines, cinéma, affichage extérieur, médias d’information numériques, médias sociaux, recherche et autres sites Web).

Les publicités sur les médias sociaux, en revanche, ont été jugées les moins dignes de confiance, ce qui renforce la recherche aux États-Unis et au Canada.

Médias d’info Canada constate également que les journaux, tant en format numérique qu’imprimé, sont les meilleurs médias en matière de contenu publicitaire.

Parmi les principales conclusions de la recherche australienne, mentionnons qu’une plus grande confiance dans le contenu mène à une plus grande confiance dans les publicités, ce qui mène à une plus grande intention d’achat, et que les médias imprimés et numériques ont un contenu et des publicités très fiables.