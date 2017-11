Les jeunes sensibilisés à la santé masculine

Crédit photo : Annie Mercier

Des écoles du Kamouraska se sont senties interpellées par le mouvement « GOvember », qui vise à briser les tabous concernant la santé masculine et prôner les saines habitudes de vie. Certains ont tenu une marche symbolique et d’autres, des activités de sensibilisation.

Jeudi dernier, les élèves de l’école Sacré-Cœur ont marché dans les rues de La Pocatière. Les jeunes avaient été invités à apporter de la maison un objet bruyant dans l’objectif d’augmenter la visibilité de l’activité.

« La santé masculine, on en entend peu parler. Le mandat de parler des saines habitudes de vie et de la santé masculine nous rejoignait. On était aussi charmé que la cause vienne du milieu et ait des retombées dans le milieu », a dit le directeur Éric Lavoie. Après la marche, un entraînement a été organisé à l’extérieur.

Cégep

Des étudiantes et un étudiant en soins infirmiers au Cégep de La Pocatière ont aussi embrassé la cause. Sur une base volontaire, ils ont tenu une activité de sensibilisation et de collection de fonds le 14 novembre au midi. Un dépliant était remis aux gens intéressés et 191 $ ont été remis au « GOvember ».

« Il y a justement un quatre heures de théorie en 2e année pour parler de la santé masculine et du cancer de la prostate », indique l’enseignante Geneviève Caron. « C’est vrai qu’on en parle peu et c’était bien de pouvoir se mobiliser pour la cause », a-t-elle ajouté.