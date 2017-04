Les Gens d’affaires de Saint-Pascal dévoilent leur nouvelle image

Crédit photo : Maxime Paradis

Les Gens d’affaires de Saint-Pascal avaient le cœur à la fête le 5 avril dernier alors que l’association présentait sa nouvelle image lors d’un 5 à 7 organisé à cette fin. Inspirés par cette redynamisation et l’arrivée de nouveaux visages au sein du comité d’animation commerciale, de nouvelles entreprises ont décidé de joindre les rangs de l’association dont le membership se maintenait depuis quelques années.

Plus de 70 personnes étaient présentes pour assister à ce 5 à 7 animé par Émilie Poulin, directrice du développement et des communications à la Ville de Saint-Pascal. Une assistance qui témoigne bien de l’engouement palpable face à l’association qui a vu son membership augmenter de cinq entreprises dans les dernières semaines, dont deux le soir même du dévoilement. «L’association compte une cinquantaine de membres depuis une dizaine d’années, donc on était très heureux de voir que les actions qui étaient en préparation ont donné le goût à d’autres entrepreneurs de se joindre à nous», de déclarer Édith Lévesque, représente publicitaire au journal Le Placoteux.

C’est dans ce contexte que le nouveau logo a donc été dévoilé. Fruit de plusieurs mois de travail, il rappelle le mouvement d’un vire-vent, en référence «au dynamisme du milieu pascalois», d’indiquer le président de l’association Claude Gagnon. Chacune de ses quatre couleurs, qui font écho au plus récent logo de Ville Saint-Pascal, est rattachée à un domaine d’activité bien précis : services, commerces, industries et institutions.

En parallèle, les Gens d’affaires de Saint-Pascal ont également travaillé à former un nouveau comité d’animation commerciale composé d’Éric Chouinard, de Plomberie Chouinard KRT, Benoît Dumais, de RONA Camille Dumais, Stéphane Laforest, de la Tabagie Lunik, Édith Lévesque, du journal Le Placoteux, Mathieu Lévesque, de Carquest, Caroline Massé, de Carmas Créations, Marc Normand, de la Compagnie Normand, et Émilie Poulin, de Ville Saint-Pascal. Ils ont été présentés en marge du dévoilement du nouveau logo, tout comme une vidéo promotionnelle, réalisée par Hidalgo Média, présentant les différents commerces et détaillants de Saint-Pascal.

Histoire, hommage et témoignages

La soirée a également été l’occasion de rappeler le contexte économique dans lequel l’association des Gens d’affaires de Saint-Pascal, ainsi que le journal Le Placoteux avec lequel elle est intimement liée, ont vu le jour. «On voyait les centres d’achats poussés un peu partout et on craignait les fuites commerciales. On a fondé une association et un journal pour faire rayonner Saint-Pascal. Aujourd’hui, avec l’achat en ligne qui gagne en popularité et la mondialisation, l’intérêt de se regrouper est plus que jamais d’actualité», de mentionner Claude Gagnon.

Témoin de cette longue histoire commune, M. Raymond Frève, anciennement directeur général et directeur des ventes au journal Le Placoteux, qui prenait sa retraite récemment après 37 années de service, a fait l’objet d’un hommage livré par le journaliste et auteur Maurice Gagnon. Une fausse Une du journal laminée, arborant une caricature du caricaturiste Métyvié, lui a aussi été remise.

Enfin, le préfet suppléant et maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, Jean Dallaire, ainsi que le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier, ont témoigné de leur fierté devant le dynamisme de la communauté d’affaires pascaloise. Tous les deux ont appelé à la poursuite de cette concertation.