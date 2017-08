Les filles de La Galère à Montmagny

Crédit photo : Martin Ouellet

MONTMAGNY — Les quatre filles de La Galère s’amènent à Montmagny les 9 et 10 septembre pour présenter la pièce de théâtre inspirée de la populaire série télévisée. L’action reprend trois ans après le dernier épisode. Que sont-elles devenues?

Pour le savoir, Le Placoteux est allé à la rencontre de la comédienne Geneviève Rochette, l’interprète du personnage d’Isa.

« La pièce est un huis clos. Les enfants sont très présents dans le sens ou on les fuit. On a fui nos responsabilités pour faire un peu la lumière sur nos vies », raconte la comédienne. La pièce est une succession de situations cocasses et de rebondissements, dit-elle.

« Chaque drame que vivent les personnages est une suite logique de tout ce qui s’est vécu dans La Galère pendant les six saisons », ajoute madame Rochette. « C’est une comédie, mais fidèle à ce qu’a fait Renée-Claude [Brazeau], avec des situations dramatiques. Les femmes de la Galère retrouvent vraiment leur personnage », dit-elle.

Les personnages

À la fin de la série, Isa était au début de la maladie d’Alzaihmer. Comment sa situation a-t-elle évolué? Elle prend des médicaments qui ont un effet bénéfique pour elle. « Les situations cocasses sont un peu provoqués à cause de sa maladie, sans jamais se moquer de la maladie », ajoute la comédienne.

Stéphanie (Catherine Proulx-Lemay), aussi nerveuse et maladroite, est maintenant la première dame du Québec. « C’est énorme quand c’est la première dame du Québec qui fuit comme ça, ce qui rend aussi la situation cocasse », Raconte Geneviève Rochette. Mimi (Brigitte Lafleur) est toujours amoureuse de François qui vit à Londres, ce qui fait qu’elle est très inquiète craignant qu’il parte avec une Londonienne. Devenue riche grâce à sa crème miracle, Claude (Anne Casabonne) est en quête d’un nouveau défi pour atteindre le bonheur : devenir célèbre.

« C’est un huis clos, mais ce n’est pas statique. Ça bouge beaucoup. Les fans de La Galère ne seront pas déçus parce qu’ils retrouvent leurs personnages », poursuit la comédienne. Pour la suite : gardons le mystère. Ces nouvelles aventures signées Renée-Claude Brazeau, et mises en scène par André Robitaille, ont attiré plus de 100 000 spectateurs un peu partout au Québec.

Soirée V.I.P.

Les Arts de la scène offriront à deux chanceuses l’occasion de vivre une soirée VIP avec trois de leurs copines. Au programme : soupers offerts par Tim Hortons Montmagny, cocktails offerts par les Arts de la scène, sac-cadeaux 100 % « girly » offerts par Jean Coutu Montmagny, séance de magasinage privée à la Boutique Double Pas, rencontre avec les comédiennes et photos-souvenirs. Une soirée des plus festives s’annonce pour huit admiratrices de la série. Les intéressées ont jusqu’au 3 septembre midi pour acheter leurs billets et courir la chance de gagner l’une des deux soirées VIP. Détails du tirage et vente des billets au www.adls.ca, par téléphone au 418 241-5799 ou chez Jean Coutu Montmagny.

Les filles de La Galère seront de passage à Montmagny le samedi 9 et le dimanche 10 septembre, 20 h, à la salle Edwin-Bélanger.