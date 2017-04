Les élus du Kamouraska préparent un mémoire sur l’avenir des soins de santé

Crédit photo : Photo tirée du site Jabo-net.com.

Les membres du conseil de la MRC de Kamouraska élaborent actuellement un mémoire sur l’avenir de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et des soins de santé au Kamouraska, dont les recommandations seront livrées en juin au Ministère de la Santé et des Services sociaux.

Un comité de travail, principalement composé d’élus, travaille à l’élaboration de ce mémoire, dont la démarche est issue notamment des diverses décisions et orientations prises en santé au cours des dernières années. « Nous connaissons l’importance du maintien de services de proximité pour le dynamisme de notre région, son attractivité et pour la rétention de notre population. Avec ce mémoire, nous voulons sensibiliser le ministère à nos réalités et nos particularités locales et s’assurer qu’elles soient prises en considération lors de la prise de décisions touchant notre territoire », de mentionner le préfet élu, M. Yvon Soucy.

« Nous voulons que cette démarche soit constructive en vue de fournir des pistes de réflexion ou des recommandations pour favoriser la consolidation et le développement de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Il s’agit aussi de faire valoir les préoccupations de la population, en regard du maintien de la qualité et de la diversité des services de santé et de la vocation de service de première ligne de notre hôpital », d’ajouter le maire de La Pocatière, M. Sylvain Hudon.

Le mémoire, en plus d’un portrait de la situation, comprendra aussi des recommandations et pistes de réflexion qui permettront notamment d’orienter les actions ultérieures du comité, du CISSS Bas-Saint-Laurent et du Ministère de la Santé et des Services sociaux.