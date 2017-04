Les élèves de l’École de danse Chantal Caron en compétition.

Crédit photo : Courtoisie

Le 9 avril dernier, les élèves de l’École de danse Chantal Caron participaient à la compétition «5-6-7-8 Showtime» dans la région de Charlevoix. Regroupant des écoles de danse de partout au Québec, cette activité se déroulait dans le grand établissement du Fairmont Manoir Richelieu.

Tous les élèves de l’école ont connu du succès, le groupe de Développement 1 composé de 12 jeunes filles a remporté la première place avec la chorégraphie «Génération». Le groupe de Développement 2 a lui aussi mérité la première place dans la catégorie contemporain avec la danse «Croire». De plus, suite à une féroce compétition, le groupe de Développement 3 composé de 4 interprètes s’est vu attribuer une deuxième place dans sa catégorie avec leur pièce «La vie».

Pour clôturer le tout, le duo de Gabrielle Leclerc et Florence Marceau Caron dans la catégorie contemporain a lui aussi brillé jusqu’à la première position. Ce n’est pas tout, les deux danseuses qui ont interprété «Miroir» ont reçu une invitation pour participer à la compétition : DANCE WORLD CUP qui aura lieu à Whistler en Colombie-Britannique du 29 juin au 5 juillet 2017.

La chorégraphe et enseignante Éléonar Caron St -Pierre a créé les chorégraphies gagnantes pour chacun des groupes

Toutes ces chorégraphies feront partie du spectacle de l’École de danse Chantal Caron intitulé «FEMME» qui sera présenté au Centre Go de Saint-Jean-Port-Joli le 26 et 27 mai prochain. C’est aussi le 27 mai, au même endroit, que l’École de danse réalisera son propre «Défi tête rasée et couette» de LEUCAN. L’école se joint une fois de plus à la cause de Leucan avec cinq participantes soit Marie-Soleil Normand, Kelly Doyon, Mathilde Gendron, Éléonar Caron St -Pierre et Émily Gagné.

Du 9 au 11 juin prochain l’École de danse participera au prestigieux Festival International Danse Encore de Trois-Rivières. Les groupes de Développement 2 et 3 y seront à nouveau en compétition tandis que la Compagnie Fleuve Espace danse y présentera le spectacle «Hommes de Vase» à quatre reprises, une création de la chorégraphe Chantal Caron de Saint-Jean-Port-Joli.