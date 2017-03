Les efforts des élèves athlètes de l’École de polyvalente de La Pocatière récompensés

Pour une quatrième année consécutive, l’École polyvalente La Pocatière accueillera le Championnat régional de Basketball juvénile division CC. Le tournoi aura lieu le 1er avril dans les gymnases de l’école secondaire. Cet honneur est réservé à l’école d’où sont issus les élèves athlètes champions de leur catégorie.

Une fois de plus, les joueurs des Phénix ont connu une saison remarquable. Leur fiche de 10 victoires et 2 défaites leur a permis de se hisser au sommet de leur catégorie, dans la ligue du RSEQ Québec-Chaudière-Appalaches, une ligue comptant 11 équipes dont plusieurs proviennent d’écoles secondaires de la populeuse région de Québec. « C’est épatant de constater la détermination et le talent de nos joueurs », a souligné Jean-François Milette, enseignant en sciences, entraîneur de l’équipe juvénile et responsable du programme de basketball à l’École polyvalente La Pocatière. « Ils se mesurent contre des athlètes de grandes écoles. Pourtant, les joueurs de notre petite polyvalente arrivent à se démarquer parmi leurs pairs, année après année. Il faut dire qu’ils travaillent fort pour y arriver. » Depuis les 6 dernières années, la fiche combinée des équipes juvéniles de l’École polyvalente La Pocatière est de 65 victoires et 13 défaites.

Ces 13 élèves athlètes s’entraînent trois fois par semaine, pour un total de 4 heures et demie, et ce, après les heures de classe. Le programme de basketball préconise le travail assidu non seulement lors de l’entraînement, mais aussi sur les bancs d’école. Disciplinés, ces élèves athlètes mûrissent pendant l’année une autre aptitude caractéristique aux champions : l’esprit d’équipe. En effet, ces jeunes passent beaucoup de temps ensemble, lors des pratiques et pendant leurs temps libres. « Leur sentiment d’appartenance aux Phénix et le dur labeur leur ont fort probablement donné des ailes pendant les parties disputées cette année », de préciser l’entraîneur. L’École polyvalente La Pocatière compte 120 élèves athlètes sur un total de 384 élèves.