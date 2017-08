Les conseillers de Saint-Jean-Port-Joli souhaitent obtenir un autre mandat

Quatre ans après le mandat au sein du conseil municipal de Saint-Jean-Port-Joli, les conseillers Richard Bernier, Pierre Bussières, Stanley Bélanger, Normand Caron et Anthony Hallé souhaitent poursuivre leurs actions pour les prochaines élections municipales.

Ensemble, ils ont déposé un bilan des dernières années : travail pour le suivi aux incitatifs d’investissement dans le parc industriel, réalisation d’un plan de réhabilitation du réseau des égouts domestiques et pluviaux, réaménagement de la signalisation, création sur le terrain de la maison communautaire d’un parc intergénérationnel avec des équipements adaptés, et plus.

« Nous fermons les livres en ayant la ferme conviction d’avoir contribué positivement au processus. La dette a diminué de plus de 1 M$ sans affecter la vie et le support aux organismes », indiquent-ils.

Mentionnons que le maire actuel Jean-Pierre Dubé ne sollicitera pas d’autre mandat, mais que Normand Caron a signifié son intention d’être candidat. Un siège au conseil est actuellement libre par ailleurs, celui de Judith Saint-Pierre qui a quitté le printemps dernier.