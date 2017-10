Les citoyens au cœur de la démarche du plan de développement

Crédit photo : Courtoisie

Une trentaine de personnes étaient réunies, le 14 septembre dernier, à Saint-Gabriel-Lalemant, pour le Café-rencontre de Solidarité rurale qui portait sur le plan de développement, cet outil incontournable que les municipalités adoptent pour cibler leurs priorités et orienter leurs actions et investissements.

Depuis 2010 au Kamouraska, toutes les municipalités ont un plan de développement afin d’assumer le leadership de l’évolution socioéconomique de leur localité. Pour harmoniser les priorités locales et les grandes orientations territoriales, les municipalités sont accompagnées par la MRC de Kamouraska dans le processus de mise à jour de leur plan de développement. Bien entendu, ce travail se fait en collaboration avec le Comité de développement, s’il y a lieu. « Le comité de développement joue un rôle important dans la réalisation et le suivi du plan de développement. Acteurs terrain, les membres du comité de développement participent activement à la mise à jour du plan et à la réalisation de certains projets », de mentionner M. Raymond Chouinard, maire de la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant, lors de sa présentation. « Le plan de développement doit être un plan ouvert, avec des actions larges répondant aux objectifs souhaités et ciblés par la population » d’ajouter M. Rosaire Ouellet, maire de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les citoyens qui souhaitent s’exprimer sur les enjeux de développement de leur communauté sont conviés aux consultations publiques organisées par leur municipalité lors du renouvellement du plan de développement.

Organisée par le CISSS du Bas-Saint-Laurent, la SADC du Kamouraska et la MRC de Kamouraska, la prochaine rencontre de Solidarité rurale du Kamouraska aura lieu le jeudi 16 novembre 2017, à compter de 8 h. Lieu à déterminer.