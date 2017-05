Les cheerleaders de Bon-Pasteur s’illustrent à nouveau

Crédit photo : Courtoisie

L’ISLET — L’équipe de cheerleaders Les Pionniers de L’Islet ont de nouveau remporté la médaille d’argent dans la catégorie Open, niveau 2 lors de l’événement Faucons Cheer qui se tenait au Cégep de Lévis-Lauzon le samedi 22 avril.

Entraînée par Audrey Potvin et Camille Pelletier, l’équipe en était à sa dernière compétition de l’année 2016-2017. De plus, Cassandra Gaudreau, Marie-Maxime Caron, Mélina Anctil-Pelletier et Joëlle Ouellet se sont mérité la médaille de bronze dans le « Partner Stunt », niveau 2.