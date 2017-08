Les champignons à l’honneur

Crédit photo : Julie Houde-Audet Photographie

Le 3e Festival des champignons forestiers au Kamouraska e tiendra chez Côté-Est de Kamouraska du 31 août au 4 septembre prochain.

Biopterre-Centre de développement des bioproduits, le Café-Bistro Côté Est, le Groupement forestier Kamouraska et Promotion Kamouraska s’unissent pour la tenue de cet événement qui débutera par un 5 à 7 chez Côté-Est le 31 août. L’accessibilité au site est gratuite.

Au cours du festival, plusieurs chefs viendront faire découvrir la versatilité des champignons forestiers du Kamouraska.

Au Québec, selon Pascale Malenfant, professionnelle de recherche chez Biopterre, l’attrait pour les champignons forestiers est en émergence. « La région du Kamouraska continue ses efforts de développement d’une économie mycologique et le festival est une des activités qui attirent des gens de partout dans la province », ajoute-t-elle.

La population pourra aller à la rencontre de l’univers culinaire du chef invité Olivier Thibault-Allard copropriétaire du restaurant Kraken Cru de Québec, endroit reconnu et inspiré des bars à huître de la côte Est américaine.

« Pour ceux qui n’ont jamais goûté, ce sera l’occasion de s’ouvrir à un monde plein de saveurs. Pour les habitués, les champignons se dévoileront sous des formes inusitées », ajoute Perle Morency, co propriétaire du Café-Bistro Côté-Est.

Des conférences et des kiosques mettant en valeur la filière mycologique viendront agrémenter la programmation, le samedi 2 septembre de 10 h à 16 h. Pierre Bouchard de chez Biopterre parlera de la coloration du bois à l’aide des champignons et il sera également question des accords vins, spiritueux et champignons forestiers avec les gens de La Radoune et le sommelier du Café Bistro Coté Est. François-Xavier Fauck de l’entreprise Chapeau les bois! et président de l’Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux du Québec (ACPFNL) sera présent pour une conférence intitulée « Transformation et Gastronomie des champignons ».

Les banquets gastronomiques seront de retour avec six services à l’honneur. Les billets sont en vente au 418 308-0739. Places limitées les 1 et 2 septembre. Fort de l’expérience de l’an dernier, le concours du plus gros champignon homard revient. Suite à un petit atelier théorique, les participants parcourront la forêt pour découvrir les spécimens en place et termineront l’activité par une dégustation. Réservation : 418-495-2054 poste 112.

Pour plus de détails ou pour la programmation complète, visitez la page Facebook de l’événement Festival des champignons forestiers chez Côté Est.

Cet événement est réalisé grâce à la collaboration de la Caisse Desjardins du Centre de Kamouraska, le député provincial M. Norbert Morin, la MRC de Kamouraska, Le Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, Le Fil bleu, Boréale, les municipalités de Kamouraska et Saint-Pascal.