Les cégépiens obtiennent d’excellents résultats en français

Crédit photo : Photo tirée du site Jabo-net.com.

Les 272 finissants du Cégep de La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny qui ont passé l’épreuve uniforme de français du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, à l’automne 2016, ont obtenu un taux de réussite supérieur à 90 %, soit un taux de 89,1 % pour les finissants du Cégep de La Pocatière et de 95,7 % pour ceux du Centre d’études collégiales de Montmagny.

Ces chiffres représentent une hausse moyenne de 5 % par rapport aux résultats de l’automne 2015. « En plus de l’implication des étudiants dans leur parcours académique, c’est grâce au personnel qualifié et passionné des deux campus que les étudiants ont pu bénéficier de différents moyens, comme la simulation d’une épreuve uniforme de français d’une année antérieure, des exercices préparatoires aux rencontres et un suivi personnalisé. Les résultats en témoignent » de mentionner la directrice générale, Mme Marie-Claude Deschênes.

Rappelons que la réussite de l’épreuve uniforme de français est une exigence ministérielle pour l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC). Le but étant de vérifier que l’étudiant possède, au terme des trois cours de formation générale commune en langue d’enseignement et littérature, les compétences suffisantes en lecture et en écriture pour comprendre des textes littéraires et pour énoncer un point de vue critique qui soit pertinent, cohérent et écrit dans une langue correcte.