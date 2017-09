Les cadets ouvrent leurs portes à L’Islet

Toute la population est invitée aux Portes ouvertes, le vendredi 8 septembre prochain, à l’École Secondaire Bon-Pasteur, à L’Islet et ce, à compter de 19h00.

Les jeunes de 12 à 18 ans intéressés à se joindre au corps de cadets de la marine J.E. Bernier de L’Islet pourront alors participer aux activités pour s’y initier.

Une foule d’activités et de sorties enrichissantes et gratuites sont offertes. En plus de leurs activités hebdomadaires régulières, les cadets ont participé, au cours de la dernière année, entre autres, à une journée d’activité extérieure de paintball, à une soirée d’initiation à la plongée sous-marine, à l’assemblage de la patinoire à L’Islet, à une fin de semaine de voile, à une fin de semaine sur un navire au Musée maritime du Québec à L’Islet. Aussi, le corps de cadets était présent pour accueillir l’équipage du Canada C3, lors de son escale à L’Islet.

Également, plusieurs jeunes ont eu la chance de se rendre récemment, à des camps d’été et de parfaire leurs connaissances en musique, en voile, en exercices militaires, etc.

Pour plus d’informations, n’hésite pas à contacter Monsieur Stéphane Lavergne, Commandant, au 418-248-5855 ou Madame Sylvie Cloutier, Présidente de la Ligue navale du Canada, Succursale de L’Islet, au 418-247-5528.