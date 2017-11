Les Brigades culinaires donnent 500 sacs de soupe sèche à Moisson Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Les 14 et 15 novembre, Les Brigades culinaires de la Tablée des Chefs des écoles secondaires Chanoine Beaudet et de La Pocatière ont relevé le défi de La Grande Corvée. Ce défi permet aux élèves des Brigades culinaires de réaliser une recette en grande quantité tout en conscientisant les élèves de leur école autour d’une grande cause alimentaire et sociale.

L’objectif de chaque école est d’offrir 250 sacs de soupe sèche à un organisme communautaire de la région. Le choix s’est arrêté sur Moisson Kamouraska qui reçoit donc 500 sacs de soupe sèche qu’elle distribuera dans les paniers de Noël destinés aux gens de la région qui sont dans le besoin.

Les ateliers des Brigades culinaires de la Tablée des chefs est un programme d’éducation culinaire destiné aux élèves du secondaire ; le but de ces ateliers est d’outiller les jeunes à l’autonomie alimentaire. Les Brigades culinaires sont animées par la Chef formatrice Madame Marie-Jeanne Brouillette, infirmière spécialisée dans la promotion de l’alimentation naturelle et des saines habitudes de vie.