Les Briand se rencontrent

Crédit photo : Courtoisie

Une rencontre des Briand a eu lieu le 16 septembre dernier à Saint-Germain.

Les descendants de M. Jos Briand et de Mme Marie Langelier se sont rencontrés. Cousins, cousines et leurs conjoint(e)s ont pu échanger entre eux. Le tout a débuté par un vin d’honneur suivi d’un buffet. Les participants ont pu voir les armoiries et en apprendre un peu plus sur leur généalogie.

Les descendants Briand sont nés à Gâvres en Bretagne. Des photos des parents et grands-parents ont été exposées ainsi que les armoiries. « Les invités sont repartis le cœur rempli de bonheur. Nous souhaitons revivre cet évènement dans quelques années », affirment Louise B. Dumais et Lise Ouellet. Elles remercient chaque participant pour leur présence.