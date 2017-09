Les Arts de la scène soutiennent la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Du 1er au 31 octobre, Les Arts de la scène (ADLS) remettront 1 $ pour chaque billet de spectacle et de cinéma vendu à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny pour la campagne de financement de l’IRM.

Les Arts de la scène mettent de l’avant cette façon simple et efficace de récolter les dons, ajoutant ainsi sa voix au mouvement et contribuant à sensibiliser la clientèle de l’organisme culturel à cette cause tout au long du mois d’octobre.

Christian Noël, directeur général des Arts de la scène, partage à ce propos : « Nous souhaitions manifester notre soutien à ce projet important pour la région. Il allait donc de soi de s’impliquer. » C’est donc avec enthousiasme que le conseil d’administration et l’équipe des ADLS mettront l’épaule à la roue pour l’IRM.

Rappelons que la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny souhaite amasser 1 750 000 $ pour l’achat d’un appareil d’IRM qui desservira la population de Montmagny, de L’Islet et de Bellechasse notamment, soit dans un rayonnement similaire à la clientèle des Arts de la scène.