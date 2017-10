Les Arts de la scène parmi les coups de cœur du public

Crédit photo : Courtoisie

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) ont été nominés dans la catégorie « Coup de cœur du public » au Cocktail Prestige Desjardins, qui aura lieu le 17 novembre prochain.

Après une année fort occupée suite au projet de la salle Promutuel Assurance et la renaissance du cinéma, les ADLS sont heureux de se retrouver en nomination pour ce prix. Avec plus de 25 000 spectateurs annuellement aux spectacles et 10 000 cinéphiles en moins d’un an, l’importance de l’organisation dans la vie culturelle et économique est incontournable pour la vitalité du milieu.