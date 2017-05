Les Arts de la scène lancent la nouvelle saison

Crédit photo : Courtoisie

Les Arts de la scène de Montmagny ont lancé la nouvelle saison de spectacles 2017-2018 le lundi 15 mai à la salle Edwin-Bélanger.

Ce lancement a été l’un des plus gros en terme d’assistance et d’artistes présents, selon Christian Noël, directeur général et de la programmation. Annie Villeneuve, Alain Choquette, Véronique Labbé, Tocadéo, Travis Cormier, Sara Dufour et Caroline Savoie étaient sur place pour donner un avant-goût de leur futur spectacle.

« En tout, la saison regroupera 61 spectacles pour 63 représentations », souligne M. Noël. La programmation est très diversifiée, dit-il. L’humour, la chanson, le théâtre, la danse, la musique classique, les variétés : chacun y trouvera son compte. Des artistes chouchous du public ainsi que des artistes émergents sauront vous faire vibrer.

De grands noms

Parmi les artistes qui composent cette programmation, ajoutons à ceux mentionnés ci-haut les Jean-Michel Anctil, Angèle Dubeau, Simon Leblanc, Mariana Mazza, Alexandre Poulin, Isabelle Boulay… Fleuve | Espace Danse sera aussi de la programmation.

L’admission générale de tous les nouveaux spectacles se fera à compter du samedi 3 juin dès 9 h au bureau des Arts de la scène, par téléphone au 1 866 641-5799, chez Jean Coutu Montmagny et en ligne au www.adls.ca.