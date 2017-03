Les Alpagas d’Aldo ferment leurs portes après sept ans d’opération.

Crédit photo : Courtoisie

Sept ans après avoir mis sur pied Les Alpagas d’Aldo à Saint-Alexandre, Dominique Hamel et Alice Bélanger ont décidé de cesser leurs opérations et de vendre leurs alpagas et équipements.

Le couple a pris cette décision pour des raisons professionnelles et familiales. Pour garder les Alpagas d’Aldo ouverts, il aurait au moins fallu que l’un des deux membres du couple n’occupe un emploi qu’à temps partiel. Des opportunités se sont toutefois présentées. Dominique, ingénieur de formation, enseigne à l’ITA. Alice, avocate de formation, travaille au bureau du coroner comme coroner. Qui plus est, la famille compte cinq jeunes enfants.

« On y pensait depuis quelques mois. Même si on est très rationnel, c’est sûr que ç’a été un choix difficile », précise Dominique. Les enfants étaient partagés. « Certains étaient déçus de perdre les animaux et d’autres étaient contents de passer plus de temps avec papa et maman. »

Les 24 alpagas sont donc à vendre et le bouche-à-oreille fait son chemin dans le réseau. « On a reçu plusieurs téléphones, on voudrait que ce soit réglé d’ici la fin mars », espère Dominique. Celui-ci n’entend pas s’éloigner complètement du milieu qui le passionne, il poursuivrait peut-être l’aventure en partageant ses connaissances.

Ce week-end, samedi et dimanche de 13 h à 16 h, la boutique sera ouverte et offre des rabais de vente de fermeture. Il pourrait y avoir d’autres dates, consultez la page Facebook Les Alpagas d’Aldo pour les détails.