Les aînés Rivelois réunis pour leur démarche MADA

Le 15 juillet dernier, 46 personnes de 50 ans et plus se sont déplacées pour participer à une grande consultation publique dans le cadre de la démarche Municipalité amie des ainés (MADA).

« Bien que nous travaillions en comité avec une dizaine de bénévoles depuis quelques mois, nous souhaitions interpeller la population directement sur plusieurs sujets », explique Émie Vaillancourt, chargée de projet pour la démarche MADA à Rivière-Ouelle. Ces cinq grands thèmes ont été abordés en table ronde : communication et vie sociale, sécurité et transport, milieu de vie, services de proximité ainsi que soutien communautaire et service de santé.

À l’heure actuelle, le comité s’affaire à rassembler les commentaires entendus. Ce sont ces préoccupations qui formeront les bases du plan d’action et de la future politique MADA. « Nous espérons mettre en place une politique qui saura répondre aux besoins exprimés, mais surtout, qui répondra concrètement aux problématiques vécues par nos ainés », exprime Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle. « Le simple fait de voir une participation aussi importante à la consultation publique démontre la volonté qu’ont les Rivelois et Riveloises d’aller de l’avant et de contribuer au bien-être de leur collectivité. »

Notons que l’adoption de la politique MADA par le conseil municipal est prévue à l’hiver 2018.