Les aînés de la Résidence Hélène Lavoie profitent de l’été

Crédit photo : Courtoisie

Le 25 juillet dernier, le Comité des résidents et la Résidence Hélène Lavoie ont organisé un évènement festif pour les aînés. Après une séance de musique et d’animation en après-midi, les résidents se sont rassemblés à l’extérieur pour un souper champêtre. Quelques parents et amis se sont joints à la fête.

Le comité tient à remercier les bénévoles et les employés qui ont permis cette activité. Tout le monde souhaite se donner rendez-vous prochainement pour une épluchette de blé d’Inde.