L’Équipe Vision Saint-Pascal invite à aller voter en grand nombre

Crédit photo : Christian Thériault

L’équipe Vision Saint-Pascal souhaite que les électeurs et électrices soient nombreux à aller voter.

« Parce que Saint-Pascal se développe, se démarque et a beaucoup à offrir, la Ville a besoin d’un conseil municipal dynamique et proactif, composé des personnes compétentes, expérimentées et impliquées qui forment notre équipe » d’affirmer M. Rénald Bernier de l’Équipe Vision Saint-Pascal et candidat à la mairie pour un 3e mandat.

Rappelons que les priorités pour les quatre prochaines années de l’Équipe Vision Saint-Pascal sont : l’ouverture d’un nouveau quartier résidentiel; la réfection de la rue Bernier et la planification de l’amélioration des routes rurales; la poursuite de la mise aux normes du parc immobilier de la Ville; la consolidation et le développement de l’économie locale et des services de proximité.