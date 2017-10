L’Équipe Vision Saint-Pascal invite à aller voter en grand nombre

L’équipe Vision Saint-Pascal souhaite que les électeurs et électrices soient nombreux à aller voter. Le maire sortant, Rénald Bernier, dresse par ailleurs un bilan positif de la campagne électorale, même s’il met en doute certains points avancés par ses adversaires.

Le candidat à la mairie Rénald Bernier a tenu à préciser que le dossier du déménagement de l’hôtel de ville dans le presbytère est le plus avantageux, compte tenu des possibilités, entre autres, d’obtenir une subvention pour aménager les locaux. Il est aussi le moins coûteux comparativement à un agrandissement de la bâtisse actuelle. Actuellement, Saint-Pascal a essuyé un refus, mais a déposé une seconde demande. « Sans subvention, on aménagera la salle du conseil dans le presbytère et avec cet espace gagné, on fera des bureaux dans l’hôtel de ville actuelle », dit le candidat.

Rappelons que les priorités pour les quatre prochaines années de l’Équipe Vision Saint-Pascal sont : l’ouverture d’un nouveau quartier résidentiel; la réfection de la rue Bernier et la planification de l’amélioration des routes rurales; la poursuite de la mise aux normes du parc immobilier de la Ville; la consolidation et le développement de l’économie locale et des services de proximité.

Monsieur Bernier croit que Saint-Pascal est une ville centrale qui doit agir comme leader et donner des services, comme les incendies et la collecte des ordures, pour quoi la ville a une délégation de compétences de plusieurs de ses voisins.

« On consulte de façon continue et on développe avec cohérence, c’est ce qu’on souhaite continuer. »