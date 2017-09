L’équipe de Saint-Gabriel championne

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe de Saint-Gabriel est la championne 2017 de la Ligue de balle donnée du Kamouraska (LDBK) grâce à une victoire de 34-31 contre les Recrues de Saint-Philippe, lors de la partie ultime de la finale de la LBDK.

Les Recrues ont tout donné en 9e manche avec une poussée de 9 points mais leurs adversaires ont su résister. Saint-Gabriel avait remporté la première partie 28-27 alors que les Recrues ont répliqué avec une victoire en prolongation par la marque de 15-13. « Cette deuxième saison d’activités de la LBDK en fut une d’ajustements alors que trois nouveaux clubs ont joint la ligue. Le plus grand défi a été d’avoir des arbitres pour chacune des soixante parties (saison et séries éliminatoires), disputées à Sainte-Hélène, Saint-Pascal, Saint-Philippe et Saint-Gabriel », mentionne Louis-Martin Hénault, coprésident de la ligue.

La saison 2018 devrait accueillir une huitième formation dans la LBDK.