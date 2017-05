L’Ensemble vocal Destroismaisons en concert

Crédit photo : Courtoisie

L’Ensemble vocal Destroismaisons présentera un concert à la Cathédrale de La Pocatière le 3 juin à 19 h 30.

Formé de huit choristes adultes de l’École de musique et de danse Destroismaisons de La Pocatière, l’Ensemble vocal Destroismaisons est un chœur à voix mixtes qui se spécialise dans l’interprétation d’œuvres musicales sacrées et profanes. Dirigé par madame Marie-Maude Viens, l’Ensemble vocal Destroismaisons présentera des œuvres de Bach, Pachelbel, Mozart et autres.

Il s’agit d’un concert à contribution volontaire.