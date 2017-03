L’enfer blanc vu par les lecteurs du Placoteux

Crédit photo : Maxime Paradis

Les météorologues parlent de cette tempête de neige comme étant la plus grosse de l’hiver, jusqu’à maintenant. Alors que la région tourne au ralenti et que plusieurs commerces, entreprises et institutions sont fermés, Le Placoteux vous partage quelques clichés pris à La Pocatière ce matin, en plus d’autres venant de ses lecteurs aux quatre coins de Kamouraska-L’Islet.

Tôt ce matin, la 4e avenue ou rue principale de La Pocatière avait des airs de Val-Jalbert comme chantaient si bien Les Colocs. Trottoirs pas déneigés, entrée de boutiques ensevelies sous la neige. Certains s’adonnaient à déneiger eux-mêmes leur entrée et le trottoir devant leur magasin, alors que d’autres semblaient avoir choisi de ne pas ouvrir, tout simplement.

À proximité du Parc industriel, des voitures étaient immobilisées dans la neige sur la route 132, alors que d’autres se risquaient à se rendre au travail malgré tout.

Au Cap Martin, l’entrée de l’autoroute 20 était complètement ensevelie sous la neige. Aucun doute, personne n’allait risquer ainsi de s’aventurer sur l’autoroute qui est toujours fermée à la circulation.

Photos et vidéos

Sur sa page Facebook, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli a partagé une vidéo devenue virale, présentant la tempête vue de la cabine d’un camion de déneigement en activité.

D’autres citoyens ont plutôt opté pour partager des photos de leur environnement extérieur sur les médias sociaux, que nous vous invitons à consulter au bas de cet article.