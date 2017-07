L’Élan collectif donne un coup de pouce

Crédit photo : Courtoisie

Parce que l’action citoyenne et l’union des forces sont au cœur de son ADN, l’Élan collectif a tendu la main à Mme Amélie Chabot et M. Mario Dulmaine, les instigateurs du projet de récupération de matériel scolaire. Résultat : plus de matériel pourra être recueilli et distribué dans la région de Montmagny-L’Islet.

Rapidement surpris par l’engouement suscité par leur initiative, les citoyens se sont mis à la recherche d’un espace d’entreposage et de soutien logistique. Des membres du conseil d’administration de l’Élan collectif ont alors rencontré le couple et leur ont offert la collaboration de l’organisme. C’est ainsi que les citoyens qui souhaitent donner du matériel scolaire réutilisable pourront le déposer directement dans les bacs de collecte de vêtements de l’Élan collectif. Des dons en argent pourront aussi être acheminés à l’Élan collectif, car un fonds spécial a été créé pour le projet.

Afin de faciliter le tri et l’identification du matériel, on demande aux citoyens de bien vouloir déposer le matériel dans un sac blanc portant la mention « Matériel scolaire » ou dans des petites boîtes identifiées comme telles. Le matériel sera entreposé au siège social de l’Élan collectif en vue de la redistribution. Cette dernière sera effectuée dans un souci d’équité, d’accessibilité et de dignité. Les personnes qui souhaitent se procurer du matériel scolaire gratuitement sont invitées à communiquer avec l’Élan collectif par courriel à info@elancolletif.ca.