L’Édifice Claude-Béchard récompensé

Cecobois a récompensé 16 projets en bois d’exception à l’occasion de son 5e gala des Prix d’excellence.

Cette soirée célébrerait l’utilisation du bois dans la construction commerciale, institutionnelle et multirésidentielle et le savoir-faire des professionnels du bâtiment québécois sur le plan de l’architecture, de l’ingénierie et de l’innovation. Huit municipalités ont fait l’objet d’une reconnaissance spéciale. Cecobois a remis le prix à M. Gervais Daris pour l’utilisation de matériau bois pour la construction de l’Édifice Claude-Béchard.

La structure hybride, apparente à l’intérieur, le revêtement de bois extérieur et le lambris de tremble dans l’escalier principal en font un fleuron régional.