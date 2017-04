Le statut de l’ITA ne changera pas

Crédit photo : Maxime Paradis

Le statut de l’ITA – Campus de La Pocatière ne changera pas. C’est ce que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Laurent Lessard, a confirmé lors de son plus récent passage à La Pocatière, dans le cadre du colloque régional des militants libéraux du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Lors d’une mêlée de presse en compagnie du premier ministre Philippe Couillard, Laurent Lessard a mentionné vouloir maintenir l’envergure sur l’agriculture et la formation, ce qui relève de la stature, plutôt que le statut, qui lui relève du cadre administratif. « On va augmenter l’offre de programme, on va s’associer avec les différents partenaires que sont les centres de recherche et les universités. On s’est également associé à la Fédération de la relève agricole du Québec qui va devenir l’organe-conseil sur l’orientation à donner à la stature de l’ITA de La Pocatière », précisait-il.

Autonomie

Désireux que l’ITA maintienne sa pleine autonomie, Laurent Lessard déclarera que sont statut demeurera tel quel. « Ça n’empêche pas qu’il peut y avoir des discussions avec le Cégep », ajoutait-il, avant d’annoncer qu’il y aura bientôt une première rencontre avec la Fédération de la relève agricole et par la suite avec tous ceux qui ont levé la main pour donner « les meilleures idées » en ce qui concerne l’avenir de l’institution.

Tout comme Philippe Couillard, il réitérera également l’importance de l’ITA aux yeux du gouvernement libéral. « C’est une institution de plus de 150 ans et ce n’est pas parce qu’on a une baisse de régime (NDLR : Baisse d’inscriptions dans les années qui ont précédé l’année scolaire 2016-2017) qu’il faut tout reconsidérer », concluait-il.