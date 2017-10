Le Salon du livre s’en vient

Crédit photo : Maurice Gagnon

Le 26e Salon du livre de la Côte-du-Sud réunira une vingtaine d’auteurs les 21 et 22 octobre prochains à l’Amphithéâtre L’Islet-Nord de Saint-Jean-Port-Joli. L’événement se déroulera sous la présidence d’honneur de l’auteure et animatrice Hélène Raymond.

Les lecteurs pourront rencontrer les auteurs présents en plus de participer aux rencontres et aux événements qui ponctueront ce 26e salon. Dès samedi à 10 h, il sera possible de s’inscrire à la dictée au kiosque d’accueil. À 10 h 30, Apprendre autrement animera l’heure du conte.

L’ouverture officielle du salon aura lieu à midi et sera l’occasion de remettre le prix Philippe-Aubert-de-Gaspé à un auteur de la Côte-du-Sud. Ce prix est accompagné d’une bourse de 1 000 $.

Une rencontre avec Hélène Raymond est prévue à 13 h. Suivra, à 14 h, une causerie de Pierre Daigle. Il présentera son livre Le virage du destin — les deux vies de Pierre Daigle dans lequel il raconte son parcours après un accident qui a bouleversé sa vie.

La dictée

Rédigée par Jude Des Chênes, la dictée du salon se tiendra à 15 h. Des prix de 100 $, 50 $ et 25 $ seront remis dans chacune des catégories. Les visiteurs pourront aussi participer à un jeu-questionnaire sur la toponymie de Saint-Jean-Port-Joli tout en courant la chance de remporter un prix.

Le salon fermera ses portes à 17 h, pour rouvrir le lendemain, dimanche, à 10 h. Danièle Laforce animera le Café-brioches dès 10 h 30. L’auteure Pauline Gill prendra la parole à 13 h sur le thème Comment mettre les femmes en valeur par l’écriture. Les lecteurs pourront à nouveau partager avec Hélène Raymond à 14 h. Le salon fermera ses portes à 16 h 30.

Outre les auteurs, cinq éditeurs et organismes, dont la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, Capitale culturelle du Canada en 2005, seront aussi présents. La librairie L’Option de La Pocatière sera sur place pour offrir les dernières nouveautés littéraires. La bouquinerie permettra aussi de repartir avec quelques aubaines en livres usagés.

Cette année encore, le Salon du livre de la Côte-du-Sud souhaite accueillir plusieurs familles et lecteurs, comme l’a mentionné son coordonnateur, M. André Thibault, mercredi dernier, en conférence de presse.