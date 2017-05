Le Salon du livre de l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise encore un succès

Crédit photo : Courtoisie

L’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise tenait la troisième édition de son Salon du livre le 24 avril dernier. En plus des élèves des écoles de Sainte-Louise, de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Saint-Onésime, ceux de 3e, 4e et 5e années de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière se sont ajoutés cette année aux privilégiés qui ont pu parcourir l’exposition et participer aux animations conçues pour eux.

En soirée, près de 300 visiteurs ont eu la chance de circuler dans l’école spécialement décorée pour l’événement.

Devenu un incontournable pour la petite municipalité de 674 habitants, le Salon du livre avait de quoi combler tous les types de visiteurs : tente à conte pour les plus petits, rencontre avec 13 auteurs jeunesse, achat de livres neufs et usagés, etc. Il fallait voir les petits entraîner leurs parents et grands-parents à travers les locaux pour leur montrer leurs réalisations (livres, signets, bricolages) sur le thème « Voyage à travers les saisons » pour comprendre la fierté que génère cette activité pour les petits.

Marc Chouinard, directeur de l’école, mentionne que « l’événement est une réussite sur toute la ligne. C’est un projet mobilisateur qui rejoint directement le projet éducatif de l’école. » Très fier de cette réalisation de grande envergure pour le milieu, M. Chouinard ne pouvait passer sous silence le travail colossal de Mme Marie-Hélène Ouellet, enseignante et organisatrice de l’événement, qui a su mener le projet d’une main de maître. Il a aussi souligné le travail des nombreux bénévoles, parents et enseignants qui ont collaboré à ce grand succès.