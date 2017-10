Le retour du glanage solidaire

Crédit photo : Courtoisie

Depuis quelques semaines, le glanage solidaire a repris dans la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny.

Au Moyen Âge, le glanage désignait ceux qui allaient ramasser les denrées qui restent dans les champs après les récoltes. Selon un édit royal du 2 novembre 1554 le droit de glaner était « autorisé aux pauvres, aux malheureux, aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux petits enfants ». Mais depuis, les choses se font autrement… Dans la MRC de L’Islet et la MRC de Montmagny, l’Équipe en sécuritaire alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L’Islet (Soupe au bouton) soutient le glanage solidaire. En effet, c’est par un réseau de glaneurs solidaires et de producteurs solidaires que la récupération de denrées se met en place. Les glaneurs en action divisent la récolte en trois : une partie est partagée entre les bénévoles, une autre revient au propriétaire/producteur et enfin une dernière est donnée aux comptoirs alimentaires. L’année passée, c’est près de 400 livres de légumes qui ont été glanés et remis aux comptoirs alimentaires de la région afin d’être acheminés aux familles et aux personnes dans le besoin. Cette année, c’est déjà plus de 2000 lb qui sont récoltées.