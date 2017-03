Le projet de Maison du Kamouraska chemine

Crédit photo : Maxime Paradis

Le passage de Philippe Couillard à l’Édifice Claude-Béchard, jeudi dernier, a permis aux membres de Promotion Kamouraska d’échanger sur leurs projets et leurs enjeux respectifs, mais également de sensibiliser le premier ministre au projet de Maison du Kamouraska qui doit remplacer l’actuelle maison touristique en bordure du fleuve et de l’autoroute 20 à La Pocatière.

Lors de cette rencontre, la main-d’œuvre, la relève entrepreneuriale et la paperasse gouvernementale auront été au cœur des discussions avec le premier ministre Philippe Couillard, selon la directrice générale de Promotion Kamouraska, Pascale Dumont-Bébard, et son président, Jean Dallaire.

Toutefois, l’occasion aura aussi été celle de mousser le projet de future Maison du Kamouraska qui inclura l’accueil touristique, une salle immersive à la fine pointe de la technologie qui présentera le Kamouraska sous différents angles et la halte-marine de La Pocatière. «C’est un projet majeur pour la région, qui comprend un bâtiment qui sera de deux à trois fois plus grand que la maison touristique actuelle et qui ne sera pas seulement axé sur le tourisme», d’expliquer Jean Dallaire, également préfet suppléant et maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie.

Selon le premier ministre Philippe Couillard, la rencontre aura permis d’en savoir davantage sur ce projet qu’il connaissait surtout de nom avant qu’il lui soit présenté concrètement par le préfet Yvon Soucy. En ce qui concerne sa réalisation éventuelle, celui-ci ajoutait qu’il cheminait bien actuellement au sein des offices gouvernementaux. «C’est un projet qui est soumis au Fonds des petites collectivités. On ne fera pas d’annonce aujourd’hui, mais le projet est très favorablement reçu. Il y a encore un petit enjeu technique à régler du côté de la propriété de terrain, mais cette question-là devrait se régler également», concluait-il.