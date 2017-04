Le prix Rapsat-Lelièvre 2017 pour Klô Pelgag

Crédit photo : Photo tirée de la page Facebook de Klô Pelgag.

Un nouvel honneur s’ajoute à ceux reçus depuis son entrée en scène en 2009 par l’auteure-compositrice-interprète, Klô Pelgag. Son deuxième album, L’étoile thoracique, paru en 2016 et salué par la critique, lui vaut le prix Rapsat-Lelièvre 2017 pour sa richesse et sa qualité artistique.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Mme Christine St-Pierre, en ont fait l’annonce le 24 avril dernier.

Klô Pelgag recevra une bourse de 5 000 $ de la part de Wallonie-Bruxelles International. Sa maison de production, Coyote Records, pourrait de son côté, recevoir jusqu’à 10 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour soutenir le rayonnement de l’artiste et la mise en marché de son disque en Wallonie-Bruxelles.

S’ajoute à cela un appui financier à l’artiste pouvant aller jusqu’à 8 000 $ du ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour la réalisation de missions de promotion en Wallonie-Bruxelles. Le prix sera remis officiellement à Klô Pelgag à l’occasion des Francofolies de Spa, en Belgique, où elle se produira le 20 juillet prochain.

La langue

« L’univers poétique de Klô Pelgag — mettant en valeur la langue française —, le caractère orchestral de sa musique et sa présence scénique aux allures théâtrales ont été remarqués par les membres du jury international », peut-on lire, entre autres, dans le communiqué émis à la suite de cette annonce. Les spécialistes du domaine de la musique soulignent également « l’originalité et la fraîcheur des performances de l’artiste. »

Le ministre Fortin a qualifié Klô Pelgag de « véritable bouffée d’air frais dans le paysage musical québécois. » Pour sa part, la ministre Saint-Pierre croit que « cette distinction consolidera sa lancée en Europe, où, grâce à sa créativité et à son talent, elle connaît déjà une popularité grandissante. »

Fruit d’une entente de coopération entre le gouvernement du Québec et celui de la Communauté Wallonie-Bruxelles, le prix Rapsat-Lelièvre a été créé en 1984 pour encourager le rayonnement de la langue française. Il vise également à stimuler la production et la diffusion de disques de chansons francophones tout en favorisant les échanges entre le Québec et Wallonie-Bruxelles.

Le vendredi 17 février dernier, Klô Pelgag était à la Salle André-Gagnon de La Pocatière pour présenter son spectacle inspiré de son album L’étoile thoracique.

Le prix est remis chaque année, en alternance à un artiste du Québec et à un artiste de Wallonie-Bruxelles, afin de souligner l’excellence d’un album de chansons francophones. En 2015, le prix a été remis à une autre Québécoise, Salomé Leclerc, pour son album 27 fois l’aurore, lancé à l’automne 2014.