Le pont couvert de Saint-Onésime endommagé

Le pont couvert de Saint-Onésime-d’Ixworth, considéré par plusieurs comme étant un joyau patrimonial important pour la municipalité de Saint-Onésime et la MRC de Kamouraska, a subi d’importants dégâts à sa structure dans les derniers jours. Ce dernier avait pourtant bénéficié d’une cure de rajeunissement importante il y a près d’une dizaine d’années.

C’est le jeudi 2 mars que la municipalité a constaté l’état de la situation et qu’elle a procédé à la fermeture immédiate du pont. « Nous avons sécurisé les lieux rapidement et ajouté la signalisation nécessaire qui indique que le pont est fermé. C’était la première chose à faire. Maintenant, pour la sécurité des gens, il est impératif que personne ne s’y aventure », d’indiquer la mairesse de la municipalité, Mme Hélène Laboissonnière.

Si certains avancent que le poids de la neige et de la glace pourraient avoir joué un rôle dans ces dommages, la municipalité, de son côté, préfère tout de même rester prudente. « Nous ne sommes pas ingénieurs, donc on préfère ne pas s’avancer. Mais sachez que nous considérons ce pont comme un joyau important de notre municipalité et de la MRC de Kamouraska et que le reste suivra son cours sur le plan administratif à partir de maintenant », d’expliquer la mairesse.

Rénovations majeures

Il y a près de 10 ans, le pont couvert de Saint-Onésime avait subi des rénovations majeures. « Mme Ghislaine Milliard qui était mairesse à l’époque avait travaillé très fort sur le projet », de rappeler Hélène Laboissonnière.

Une inauguration officielle avait même été organisée le 30 août 2008, sous le thème «On danse sur le pont», comme en témoigne un texte d’archive trouvé sur Le Placoteux.com.

Rappelons que la fermeture du pont couvert de Saint-Onésime vient s’ajouter une liste de trois autres ponts également fermés sur le territoire de la municipalité. De ce nombre, mentionnons le pont enjambant La Grande Rivière et donnant accès aux Sentiers d’Ixworth, fermé depuis le 15 décembre dernier.