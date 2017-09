Le plan de développement : un outil essentiel

Crédit photo : Courtoisie

La municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant fut hôte de la rencontre Solidarité rurale du Kamouraska le jeudi 14 septembre 2017. L’évènement s’est déroulé de 8 h à 10 h.

Près de 35 participants se sont présentés pour la séance d’informations. La rencontre avait comme sujet principal le plan de développement. Afin de discuter du point d’information, des représentants de deux municipalités étaient invités, soit MM. Raymond Chouinard et Rosaire Ouellet, respectivement maire de Saint-Gabriel-Lalemant et de Saint-Anne-de-la-Pocatière, ainsi que Mme Émilie Martel et M. Sébastien Tirman, agents de développement de ces mêmes municipalités. La rencontre a été coordonnée par la MRC de Kamouraska.