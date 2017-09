Le patrimoine maritime au cœur des journées de la culture

Les Journées de la culture 2017 auront lieu les 29 et 30 septembre prochains au quai de Rivière-Ouelle et s’inspireront du patrimoine maritime du Kamouraska.

Le Coup d’envoi sera donné le vendredi soir lors d’un 6 à 8 auquel toute la population est invitée. L’anguille sera mise en valeur, notamment avec la sortie d’interprétation et de dégustation prévue le vendredi soir et l’installation « Anguille sonore » du samedi. « L’anguille occupe une place de choix dans notre patrimoine et les Journées de la Culture serviront à attirer l’attention sur cette pratique qui a marqué et marque encore notre histoire », a déclaré le préfet M. Yvon Soucy. Un clin d’œil sera aussi fait en regard à l’exposition virtuelle sur l’anguille réalisée par le Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli.

Le samedi 30 septembre, une multitude de découvertes et d’activités sont aussi au programme; interprétation de l’anguille, animation clownesque avec Loïc Breuzin le flibustier flamboyant, atelier de création « Moduler le paysage » avec Émilie Rondeau, fresque collective avec Marie-Chloé Duval, atelier « Naviguer en musique » sur une toile avec Sophie Poulin de Courval, exposition participative sur l’avenir de la chapelle « ITA MISSA EST » et exposition des créations et du savoir-faire des Fermières du Kamouraska.

« C’est une occasion parfaite pour animer et mettre en valeur le secteur du quai à la Pointe-aux-Orignaux, qui demeure sans contredit, un lieu mythique au Kamouraska. Nous espérons accueillir un grand nombre de visiteurs pour célébrer le patrimoine maritime de notre région », ajoute madame Andrée-Anne Patry, agente de développement de Rivière-Ouelle.

La MRC de Kamouraska s’associe à la municipalité de Rivière-Ouelle et participe aux Journées de la culture grâce au financement de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.