Le parc Albert-Lévesque est inauguré

Crédit photo : Maurice Gagnon

Saint-Pacôme compte un nouveau parc. Le parc Albert-Lévesque a été inauguré vendredi dernier en hommage à celui qui a été maire de 1945 à 1951 en plus d’avoir exercé le métier de ferblantier jusqu’à sa retraite en 1966. Le parc est aménagé sur le terrain où se trouvait la maison et l’atelier.

Des membres de la famille Lévesque étaient présents pour cette inauguration, dont le fils de monsieur Albert Lévesque, monsieur Georges Lévesque. Ce dernier a retracé quelques anecdotes confirmant que son père était un grand travailleur, qui répondait présent même le jour de Noël. Monsieur Jean-Sylvain Lebel, petit-fils de monsieur Albert, a lui aussi partagé quelques souvenirs sur son grand-père.

En janvier 2016, monsieur Jean-Sylvain Lebel, petit-fils d’Albert Lévesque, et agissant comme liquidateur pour la succession de sa mère, cède gratuitement à la municipalité de Saint-Pacôme, par contrat notarié, le terrain situé entre le 261 et le 267, du boulevard Bégin sur lequel se retrouvaient la maison familiale, la boutique de ferblanterie et de plomberie exploitée par Albert Lévesque. Le but des quatre donateurs était d’en faire un espace vert ou un parc, voulant ainsi contribuer à la vocation culturelle et touristique de Saint-Pacôme.

La mairesse de Saint-Pacôme, Mme Nathalie Lévesque a souligné l’importance de reconnaître le travail des bâtisseurs lors du dévoilement de la plaque commémorative.

Outre cette plaque, une unité mettant en valeur la vie, la famille et le travail d’Albert Lévesque a été installée dans le parc il y a quelques mois à l’intérieur du parcours Fil rouge. Un autre panneau a été installé là où le marchand général Norbert Dionne a tenu boutique sur la rue Galarneau.

Le circuit Fil rouge de Saint-Pacôme compte désormais douze panneaux en plus de celui situé au Belvédère de la Croix où l’on retrouve quatre points d’intérêt. Pour en savoir plus sur l’ensemble des circuits, il est possible de consulter le site Internet de Fil rouge ainsi que l’application BaladoDécouverte.