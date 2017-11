Le Noël symphonique de Sophie Pelletier

Le 25 novembre prochain, à 18 h 30, Sophie Pelletier présentera un spectacle de Noël symphonique à l’église de Rivière-Ouelle. Imaginez : elle sera accompagnée de 60 musiciens du Grand Orchestre de Châteauguay, 10 choristes adultes et 75 enfants de la chorale des P’tits Loups de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière.

Samedi dernier, Sophie Pelletier a interrompu une séance de répétition pour nous parler de ce spectacle où elle interprètera les plus grands classiques de Noël.

Sous la direction de Denis Cyr, le Grand Orchestre de Châteauguay réunit divers instruments à corde, cuivre, percussion. C’est vraiment grandiose. La chorale des P’tits Loups sera sous la direction de Julie Lizotte.

« Je me suis donné des défis comme faire des chansons en latin et un bout en italien », raconte l’auteure-compositrice-interprète. Outre la mémorisation des textes, pour la sonorité italienne elle écoute Andrea Bocelli.

« Pour moi, ajoute-t-elle, c’était important de faire deux chansons que j’entendais chanter par mon grand-père à l’église quand j’étais petite. C’est un hommage que je veux lui rendre en même temps. » Ces deux chansons sont l’Ave Maria et Adeste Fideles.

Pour le reste, Sophie a puisé ses coups de cœur dans le grand répertoire des chants de Noël tels que Happy Christmas, Glory Alleluia, les Sentiers de neige, Les enfants oubliés, et bien d’autres. S’ajoutent des chansons plus contemporaines telles que Marie Noël de Charlebois et 23 décembre de Beau dommage.

L’idée de faire un spectacle de Noël, raconte Sophie Pelletier, est venue de son association avec le Grand Orchestre de Châteauguay. « On avait fait des spectacles de Saint-Valentin ensemble, alors on s’est dit pourquoi pas un spectacle de Noël dans une église? », dit-elle. Après Rivière-Ouelle, d’autres présentations auront lieu dans la région de Montréal.

Pour Sophie Pelletier, le premier spectacle présenté à Rivière-Ouelle prend une dimension particulière puisque c’est dans cette église qu’elle a chanté pour la première fois en public avec sa guitare.

Ce spectacle sera un événement unique. Sophie n’a pas pour le moment de projet d’album de Noël. « J’ai composé une chanson de Noël qui va probablement tourner à la radio », nous confie l’artiste. Cette chanson ne fera pas partie du spectacle. « C’est une chanson très personnelle, je n’avais pas envie de l’inclure. C’est un défi en dehors de ce projet », dit-elle.

Les billets sont en vente au magasin IGA de La Pocatière et en ligne.