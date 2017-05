Le Mini-tour IGA de retour pour une 8e année

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-PASCAL — Le 8e Mini-tour IGA au profit de la Fondation Centre de cancérologie Charles-Bruneau et du club Optimiste de Saint-Pascal se tiendra le dimanche 4 juin prochain sous la présidence d’honneur de madame Christine Bélanger, directrice de l’école Mgr-Boucher de Saint-Pascal.

Madame Bélanger a accepté de s’impliquer à cause de l’importance qu’elle accorde à la sécurité à vélo. À l’école Mgr-Boucher, les élèves de 5e et 6e année qui souhaitent utiliser ce moyen de transport pour venir à l’école doivent avoir un vélo en bonne condition et porter un casque. De plus, cette activité incite, dit-elle, à adopter de saines habitudes de vie.

Cette année encore, explique madame Marjolaine Émond du club Optimiste, la Sûreté du Québec sera sur place. Les policiers procéderont au burinage des vélos et donneront certains conseils préventifs avant le départ des plus jeunes. Le circuit destiné aux enfants sera assorti d’un quizz et de capsules historiques, dit-elle. Les optimistes seront d’ailleurs présents à différentes intersections où une plus grande vigilance est requise. Madame Émond invite les gens qui aimeraient s’impliquer comme bénévole à communiquer avec elle au 418 492-1314.

Trajets

Les cyclistes adultes et adolescents pourront opter pour un trajet de 12 , 25 ou 55 kilomètres. « Ils devront s’assurer de la bonne condition de leur vélo, être en mesure d’effectuer le trajet et porter le casque », dit Marjolaine Émond. Non seulement les trajets permettent la participation du plus grand nombre de gens possible, mais ils sont aussi conçus de façon à stimuler les pédaleurs plus aguerris, ajoute monsieur André Tanguay, du magasin IGA de Saint-Pascal.

Les cyclistes partiront du stationnement du magasin IGA. L’inscription est prévue à 8 h 30 et le départ à 9 h 30. Au retour, un dîner sera servi gratuitement aux personnes inscrites. Au-delà des 1 000 $ à 1 500 $ amassés, l’événement vise d’abord à faire bouger les gens et à les inciter à la prudence; c’est pourquoi le coût d’inscription n’est que de cinq dollars.

On peut aussi faire un don à la Fondation Charles-Bruneau aux caisses du marché IGA. Des formulaires d’inscription y sont aussi disponibles. Des prix de présence seront tirés en faveur des enfants, dont deux vélos.

L’événement ne saurait se tenir sans l’apport de partenaires, souligne madame Émond. Les partenaires principaux du club Optimiste sont le marché IGA de Saint-Pascal, la Caisse populaire, le magasin Jean-Morneau et la Ville de Saint-Pascal. Deux élèves de l’école, Thomas Chouinard et Pierre-Carl Belzile agissent comme ambassadeurs du Mini-tour IGA.