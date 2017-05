Le milieu pocatois honore ses bénévoles

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole et sous le thème « Bénévoles : Créateurs de richesses » les élus de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont souligné l’engagement de tous les bénévoles du milieu pocatois, le 26 avril dernier à l’École Polyvalente La Pocatière.

Pour une septième année, les deux organisations municipales étaient réunies afin de rendre hommage à tous celles et ceux qui s’engagent bénévolement au sein des organismes sportifs, culturels ou communautaires ou individuellement comme aidants naturels et qui contribuent à accroître la qualité de vie du milieu pocatois. Une prestation de l’harmonie de l’École Polyvalente La Pocatière, un vin d’honneur, un repas chaud et la réalisation d’un casse-tête en l’honneur des bénévoles étaient au programme de cette fête conviviale à laquelle ont participé près de 160 personnes.

Pour les maires Sylvain Hudon et Rosaire Ouellet, l’apport du bénévolat dans notre communauté est précieux et les bénévoles, créateurs de richesses, contribuent à la solidarité de notre tissu social. Les organismes sont invités à emprunter le casse-tête lors d’événements ou d’activités en communiquant avec la Ville de La Pocatière ou la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les membres du comité organisateur de la Soirée hommage aux bénévoles remercient pour leur contribution le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin et la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière.