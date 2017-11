Le marketing territorial a maintenant ses outils de communication

Crédit photo : Maxime Paradis

Responsable de la démarche de marketing territorial au Kamouraska, Promotion Kamouraska faisait la présentation des outils de communications qui y sont rattachés, mercredi dernier, au Cégep de La Pocatière. Ceux-ci doivent aider les partenaires à mieux attirer, accueillir et retenir de nouveaux arrivants.

Ils sont actuellement 29 partenaires à avoir adhéré à la démarche de marketing territorial au Kamouraska dont l’objectif premier est de recruter de la main-d’œuvre qualifiée. « Nous ne sommes pas la seule région à vivre une problématique de recrutement de la main-d’œuvre, mais la stratégie d’attractivité qui nous adoptons aujourd’hui a pour but de regrouper nos forces pour faire rayonner davantage le Kamouraska et être plus attractif », d’indiquer le préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy. Précisons que la MRC est initiatrice de la démarche au côté de Promotion Kamouraska.

En ce sens, Promotion Kamouraska a travaillé à développer des outils de communications qu’elle met à la disposition des organisations kamouraskoises adhérant à la démarche de marketing territorial, ou non, et qui sont en mode séduction à l’extérieur du territoire.

Image de marque

Parmi ces outils, une nouvelle image de marque du Kamouraska a été dévoilée aux gens présents, présentant un logo se déclinant sous forme de tag et que Promotion Kamouraska invite à utiliser dans les différentes communications que les entreprises privées et organismes publics du territoire doivent faire ici ou ailleurs. Un cahier de normes d’utilisation du logo a également été préparé afin de les orienter dans son utilisation.

D’autres outils comme un kiosque présentant la nouvelle signature visuelle du Kamouraska et une bannière déroulante ont aussi été présentés. En priorité, ils seront à la disposition des partenaires adhérant à la démarche de marketing territorial qui doivent participer à des foires de l’emploi ou des expositions visant à recruter de la main-d’œuvre à l’extérieur de la région.

Portail d’attractivité

Considéré comme un des outils phares de la démarche de marketing territorial, le portail web d’attractivité du Kamouraska, qui peut être consulté au www.lekamouraska.com, peut maintenant être consulté. Il vient recenser près d’une quarantaine d’opportunités regroupées sous cinq thématiques : vivre, travailler, étudier et visiter le Kamouraska.

Évolutif, ce dernier sera mis à jour de façon régulière et doit agir comme carte de visite de la région, jusqu’ici mieux connue sous sa valeur touristique. « Le positionnement choisi est travail et nature comme cadre de vie. C’est ce qui est ressorti des rencontres que nous avons réalisées avec plus de 200 personnes ces deux dernières années », d’expliquer Bruno Lacroix, chargé de projet chez Promotion Kamouraska.

Ouvert à tous, le portail recense des informations aussi variées que le prix moyen d’une résidence dans la région, en passant par les vidéos promotionnelles réalisées par différentes municipalités du Kamouraska et les possibilités d’activités de plein air. Le portail redirige également les visiteurs sur d’autres plateformes web, par exemple les différents sites affichant les emplois disponibles dans la région.