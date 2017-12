Le marketing territorial au cœur des priorités du nouveau préfet de L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Le nouveau préfet de la MRC de L’Islet, M. René Laverdière, fait du marketing territorial une priorité pour les quatre prochaines années. Une stratégie complète doit être dévoilée au courant de l’année 2018.

À l’image du Kamouraska, la MRC de L’Islet vit une problématique de main-d’œuvre sur son territoire et la démographie joue contre elle. Plus que jamais, le nouveau préfet de la MRC, M. René Laverdière, croit qu’il est plus que temps de vendre la région de L’Islet ailleurs au Québec. « Nous avons de beaux emplois et beaucoup de services. C’est important de le dire et de le rappeler », estime-t-il.

Pour ce faire, la MRC s’appuiera sur une stratégie de marketing territorial qui doit être dévoilée au courant de l’année 2018. Néanmoins, M. Laverdière nous a tout de même communiqué quelques axes. « Il faut mieux accueillir, accompagner et intégrer les gens qui choisissent de s’établir chez nous. Il faut également développer un sentiment de fierté chez les jeunes face à notre région. Ils ont les compétences pour travailler n’importe où. Si on ne les retient pas, ils vont aller ailleurs. On doit aussi réfléchir à l’immigration », d’indiquer l’homme qui a été directeur chez Maibec à Saint-Pamphile, jusqu’à sa retraite en 2015.

Autres priorités

Parmi les autres priorités à l’agenda du préfet René Laverdière, mentionnons l’accès à internet haute vitesse sur tout le territoire et la téléphonie cellulaire, où les municipalités du secteur sud sont encore très mal desservies.

Il désire également mettre un terme aux chicanes de clochers qui peuvent encore subsister entre le nord et le sud de la MRC. « De plus en plus, on parle de la région de L’Islet et on essaie le moins possible de distinguer le nord et le sud, même si l’activité économique est différente sur ces deux parties du territoire », confiait-il.

À cet égard, il soulignait le travail exercé par le conseil des maires de la MRC qui favorisent une alternance entre un maire provenant du nord et du sud de la MRC pour la préfecture. Dans le cas de René Laverdière, ce dernier est maire de Saint-Adalbert, municipalité de L’Islet-Sud, depuis maintenant 16 ans.