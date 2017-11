Le marché de Noël de La Pocatière prend de l’ampleur

Crédit photo : Maurice Gagnon

LA POCATIÈRE – La 3e présentation du Marché de Noël permettra de découvrir 54 exposants répartis sur les deux étages du Centre Bombardier. L’événement se tiendra les 24, 25 et 26 novembre.

L’instigateur du projet, monsieur Gilles Denis, membre des Chevaliers de Colomb, met l’accent sur la diversité et la qualité des produits offerts aux visiteurs pour compléter leurs achats de Noël.

Le hall d’entrée sera consacré aux produits agroalimentaires. Ce secteur est représenté par l’acéricultrice Nathalie Lemieux. Elle invite les gens à faire découvrir à leurs familles et à leurs amis ce qui se fait dans le Kamouraska.

Marie-Josée Leblanc des Créations de Marie-Josée représente les artisans qui seront, eux, réunis dans la salle Desjardins. On y retrouvera des œuvres d’art, objets décoratifs, produits de santé, etc. Un marché de Noël est, dit-elle, un endroit pour mettre les artisans en valeur et leur permettre de se faire connaître.

Le lancement du salon a eu lieu vendredi dernier. Les profits réalisés par la location des tables seront versés à la Fondation André-Côté. Sa directrice générale, madame Maryse Pelletier, a mentionné l’importance de soutenir le don local.

Les maires de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, monsieur Rosaire Ouellet, et de La Pocatière, monsieur Sylvain Hudon, ont salué la tenue de l’événement.

Le marché de Noël ouvrira ses portes le vendredi 24 novembre, à compter de 17 h. Il se poursuivra jusqu’au dimanche entre 10 h et 17 h

Plus de 800 personnes ont fréquenté le salon la 1re année. L’an dernier, il a accueilli mille personnes. L’objectif pour cette année est de 1 500 visiteurs, selon monsieur Denis.