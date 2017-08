Le lancer du pain pita à la Fête du pain

Crédit photo : Courtoisie

La Fête du Pain est de retour les 9 et 10 septembre prochains à La Seigneurie des Aulnaies, avec une grande nouveauté, soit des olympiades du pain pour toute la famille.

Le lancer du disque revient donc le lancer du pain pita et du pain lourd, une course à pied dans une poche à farine est à l’horaire et il y aura un jeu d’escrime… à la baguette. Pour l’occasion, Cédrick Desjardins, l’ancien gardien de but de l’Océanic de Rimouski et des Remparts de Québec ayant demeuré 8 ans à La Pocatière sera l’invité d’honneur de l’événement.

L’activité aura lieu sur le site de La Seigneurie des Aulnaies le samedi 9 septembre de midi à 16 h, avec une remise des médailles à 17 h.

« On peut s’inscrire seul ou en groupe (famille, amis, travail), et l’inscription se fait en ligne. Évidemment, on ne veut pas non plus trop gaspiller, donc les baguettes lancées et utilisées pour l’escrime sont en fait fabriquées en résine, par exemple », explique le chargé de projet Jean-Julien Dupont.

La Fête du Pain, seule du genre au Québec et lauréate 2015 du Prix du Patrimoine régional, présentera des démonstrations boulangères devant public avec l’Association des boulangers artisans du Québec. Il est également possible de s’inscrire à des ateliers pratiques qui permettront de découvrir la brioche tropézienne, les viennoiseries simples et les viennoiseries bicolores, le pain à la bière, le pain de ménage, le pain norvégien et la pizza au four à bois. Les enfants de 9 à 12 ans ne seront pas en reste, car ils auront droit cette année à deux ateliers, soit la fabrication d’animaux en pain de mie et la fabrication de brioches tressées. Cette année, La Fête du Pain prend assez d’ampleur pour envahir le village de Saint-Roch-des-Aulnaies et même la région — certains ateliers seront offerts à la Place de l’Église à Saint-Roch-des-Aulnaies ainsi qu’à La Roche à Veillon à Saint-Jean-Port-Joli.

La programmation Jeunesse propose aux enfants de façonner leur petit pain chaud et de décorer leur chapeau d’apprentis. La Tente à contes animera les 0 à 5 ans le samedi avant-midi, et une piñata géante libérera ses surprises en fin de journée chaque jour. En après-midi, les personnages du Jardin mythologique amèneront les jeunes dans une toute nouvelle aventure avec la Fée des récoltes, Fin Finaud le Renard et Gus le Gobelin chapardeur.

Notons enfin la présence de Guillaume B.-Sidwell le samedi ainsi que du Duo Astheur le dimanche, qui mettront de l’ambiance pendant que les visiteurs dégusteront leurs maintes découvertes, dont l’art de la vannerie qui sera présenté par Madame KeeVanne, nouvel ajout à la programmation le samedi pour démontrer comment tresser les épis de blé et qui donnera même des ateliers pour permettre aux visiteurs de repartir avec leur propre création, le dimanche.